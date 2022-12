El mes de enero se va acercando y con él, el mercado de fichajes de invierno, ventana que no está pasando desapercibida para los equipos a pesar del Mundial de Catar. Según informa Mundo Deportivo, Héctor Bellerín y Franck Kessié estarían en el radar de Roma y Tottenham, respectivamente.

El lateral derecho acaba contrato en siete meses, pero el conjunto italiano querría ficharlo ya en enero. Las acusaciones de Mourinho sobre un supuesto topo en el vestuario apuntan a Rick Karsdorp, precisamente el carrilero diestro del equipo de la capital italiana. Y es por eso, que 'La Loba' se habría interesado en el '2' del Barça.

A pesar de que el Barça no tenga más lateral derecho que el ex del Betis, el catalán no ha tenido mucho protagonismo con Xavi jugando 5 partidos de 17 posibles. Aunque su contrato es de lo más bajos de la plantilla, cobrar un traspaso por un jugador que llegó a coste cero y que puede dejar el club en junio supondría un beneficio neto para las delicadas arcas del Barcelona.

Kessié, en el punto de mira del Tottenham

El otro futbolista que ha recibido interés de muchos clubes durante este último mes ha sido Franck Kessié. Además del Inter del Milán, ahora habría sido el Tottenham Hotspur el que querría incorporar al mediocentro en enero, equipo que ya lo intentó fichar este verano.

No obstante, el jugador se ha decidido a acabar esta temporada en el FC Barcelona y su entorno ha negado que quiera salir del club. Por otra parte, el costamarfileño firmó por cuatro temporadas con el club blaugrana, y es por eso que cree que puede triunfar en el Camp Nou.