El Mundial de fútbol siempre es un escaparate para los jugadores que participan en él para darse a conocer y dar un salto en su carrera profesional. Esta Copa del Mundo está dejando varias sorpresas y el Atlético de Madrid y el FC Barcelona ya se habrían fijado en una de ellas.

Josip Juranovic, el lateral derecho de la selección de Croacia, interesaría a ambos equipos de LaLiga, tal y como ha informado Tuttomercato web. El buen rendimiento del carrilero en Catar, especialmente contra Brasil, habría llamado la atención de los dos conjuntos españoles que necesitarían reforzar la banda derecha. Además, su precio de mercado sería otro punto a favor. El defensa del Celtic de Glasgow tendría un coste 6'5 millones de euros, aunque se ha revalorizado tras su actuación en el Mundial.

Refuerzo en la banda derecha

A pesar de que el Barça fichase a Héctor Bellerín en verano, la realidad es que es el catalán no ha dado el nivel y no ha tenido mucho protagonismo con Xavi. De hecho, tiene contrato hasta junio y el de Terrassa ha optado más por Sergi Roberto, Jules Koundé y Ronald Araújo en esa posición. Por lo que todo indica que no seguirá la temporada que viene.

Por otra parte, el Atlético de Madrid también andaría detrás del futbolista. Nahuel Molina no es muy del gusto de 'Cholo', a pesar de que también haya llegado en verano, y el club estaría buscando opciones para firmar un lateral derecho del gusto del entrenador.

Serio en defensa y con recorrido en ataque, Juranovic, de 27 años, se presenta como una oportunidad de mercado para varios equipos de Europa. Con contrato hasta 2026, el croata puede dar un paso grande en su carrera esta temporada.