El Barça tiene necesidad de hacer caja en los próximos mercados, sobre todo sabiendo que no gozará de más palancas. La jubilación anticipada de Gerard Piqué es una gran ayuda para las cuentas del club. Ahora está por ver qué ocurre finalmente con Busquets o Sergi Roberto, así como con Jordi Alba, relegado a tercer lateral de la plantilla por detrás de Balde y Marcos Alonso. De todas formas, el veterano exvalencianista tiene contrato hasta 2024 y su continuidad dependerá principalmente de él.

Por otro lado, si no sale en enero, Depay no dejará dinero en la caja y se marchará gratis el 1 de julio. Marcos Alonso y Héctor Bellerín llegaron como un parche temporal, aunque el primero podría ampliar su contrato con los del Camp Nou. También los porteros Arnau Tenas y sobre todo Iñaki Peña terminan contrato, pero su futuro podría seguir ligado al FC Barcelona. Entre los jugadores que podrían dejar dinero en Can Barça destacan De Jong o Dembélé, pero también algunos jugadores que actualmente están cedidos en otros equipos.

Hacer caja con los cedidos

Trinçao, Dest o Nico son algunas opciones, pero ahora cobra importancia Ez Abde. El internacional marroquí se encuentra cedido en Osasuna, donde no ha logrado ser titular indiscutible hasta la fecha, pero sí ha dejado algunos detalles de su técnica muy llamativos, como con Marruecos en el Mundial de Catar. El extremo izquierdo acumula 2 asistencias en lo que llevamos de temporada, habiendo sido titular sólo en tres encuentros con los de Arrasate. Fichado la temporada pasada por una cantidad cercana a los 2 millones de euros, actualmente ha aumentado considerablemente su precio de mercado y desde el Barça aspiran a sacar una cantidad que ronde los 20 millones de euros. Por el momento, son varios los clubes de Inglaterra y Alemania que han preguntado por él.