Marco Asensio no termina de tener claro su futuro. La sorprendente incursión en la lista de Luis Enrique para el Mundial a pesar de no destacar en los últimos tiempos en el Real Madrid, todavía no se ha traducido en una renovación por parte del equipo blanco. Por el momento, termina contrato el 30 de junio y es libre de negociar y firmar con otro club en pocos días. Su calidad es incuestionable y sus 26 años hacen de él una pieza cotizadísima del mercado.

Muchos son los equipos que han preguntado por él y en los últimos tiempos cobraron fuerza el Arsenal o el FC Barcelona, pero ahora suenan las campanas desde París. El PSG estaría muy interesado en hacerse con sus servicios para reforzar la zona ofensiva del equipo. Luis Campos es su valedor en el club francés y supondría una mejora en calidad y experiencia de cara a tratar de conseguir, de una vez, su ansiada Champions League.