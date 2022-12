El Mundial de Catar siempre será recordado como el Mundial de Leo Messi. Y, entre partidazo y partidazo, el futbolista argentino protagonizó un tenso momento con Wout Weghorst tras vencer la albiceleste en los penaltis a los Países Bajos desde la tanda de penaltis.

Aquel partido terminó con una gran tensión. Los piques se sucedieron durante la prórroga con varias tanganas, incluso. Y tras el partido, Messi se mostró como nunca antes se había visto. Mientras estaba siendo entrevistado para un medio de comunicación, a lo lejos vio a Weghorst, delantero de Países Bajos. "¿Qué miras bobo? Anda para allá", le dijo en un tono despectivo, cortando incluso la comparecencia.

El neerlandés, autor de los dos goles que provocaron in extremis la prórroga ante Argentina (2-2), ha relatado su versión. "Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien".

"Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia", explicó el ahora jugador del Beskitas (está cedido en Turquía procedente del Burnley)".

El ariete neerlandés anotó también el pasado miércoles en el partido entre el Besiktas y Sanliurfaspor, encuentro parecido al del mundial ya que su equipo tuvo que volver a remontar un déficit de dos goles, esta vez con final feliz y un 4 a 2 favorable en el marcador final.

"Me habría gustado que hubiera sido igual en el Mundial... Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si...? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera". declaró el jugador.