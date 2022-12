Puede ser uno de los movimientos más sorprendentes del mercado de fichajes. Luis Alberto ha sido vinculado en las últimas horas al Cádiz, equipo que lo pretende para este mismo mes de enero. La llegada del mediocentro, con contrato en Italia hasta 2025, al Submarino amarillo no parece fácil, pero tal y como ha informado Estadio Deportivo al jugador le puede gustar la idea.

La Lazio buscará un traspaso por el futbolista español valorado en 18 millones de euros de acuerdo al portal estadístico Transfermarkt. Los gaditanos, por su parte, optan por una cesión que incluya una opción de compra obligatoria al final del presente curso.

El jugador, que fue vinculado al Valencia CF en el pasado, no escondió en el pasado su deseo de jugar en el Cádiz. Esta es la principal baza para los dirigentes del cuadro andaluz de cara a ejecutar el fichaje.

"¿Dónde me gustaría acabar mi carrera? No sé dónde, pero lo que tengo claro es que mi sueño es jugar en el Cádiz. La cosa más clara que tengo y espero que se dé. Me encanta Cádiz, el equipo, su estadio..." manifestó tiempo atrás el futbolista. Todo apunta al fichaje, aunque el principal impedimento es a estas alturas el salario del jugador, quien en Italia está cobrando tres millones de euros. Su ficha ahora es difícil de asumir por el Submarino, con lo que desde el Nuevo Mirandilla ya se estudian fórmulas para poder hacer frente a la operación.