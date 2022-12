Vuelve LaLiga. Ahora sí está de vuelta la competición doméstica en España con una jornada que arranca este mismo jueves y que concluirá la misma tarde de Nochevieja. Y con la vuelta de la competición nacional regresan las ruedas de prensa previas a los partidos.

Este jueves fue el turno para Ancelotti en la víspera del Valladolid-Real Madrid, el último partido del año para los blancos en la búsqueda del liderato de la tabla que ahora ostenta el Barça.

El técnico ha comparecido en rueda de prensa para analizar el estado del equipo antes del encuentro ante el Pucela y se ha visto sorprendido por una pregunta sobre su futuro. Pese a ser vigente campeón de Europa con el Real Madrid, el entrenador ha sido cuestionado sobre una posible salida del Real Madrid al haber trascendido el interés de Brasil en su figura para hacerse cargo del banquillo de la 'Canarinha'.

Al respecto, el laureado preparador italiano, de 63 años, ha sido muy claro: "Desconozco si en la selección brasileña tienen interés en mí, porque no me han contactado. Lo agradezco, en cualquier caso, pero mi situación es muy clara: estoy feliz en esta aventura y voy a seguir hasta que el Madrid me diga que se acabó. No seré yo el que lo diga".