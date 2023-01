Los agentes y directores deportivos auguran que el mercado de fichajes de invierno de este mes de enero volverá a ser complejo y con un elevado número de operaciones pero "con muchas cesiones y operaciones a coste cero".

La plataforma FutbolJobs, que busca equipos para jugadores y técnicos, ha sondeado la opinión de varios expertos que auguran que habrá muchos movimientos pero que la situación económica de los clubes y el estricto control financiero que existe hará que se trate de operaciones de bajo coste.

El presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, Pedro Bravo, augura un mercado en que "casi todos los movimientos que se hagan van a ser de forma gratuita".

"En el mercado va a haber un cambio de cromos. Un jugador que no le entra a un equipo irá a otro y a ese equipo llegará otro jugador. Pero no espero grandes transacciones sobre todo porque los equipos tienen una estrechez debido al control económico que tienen", añadió Bravo.

El presidente de los agentes explicó que no cree que no cree que haya en este mercado "fichajes de 100 millones de euros" pero no descartó que haya alguno "de 30 o 40 millones" propiciado por algún club inglés, que ahora tienen "una capacidad económica mucho mayor que los españoles".

El presidente de la recién creada Asociación de Directores Deportivos Españoles, Queco Huertas, vaticinó igualmente un "mercado complejo" y auguró que la mayoría de los movimientos lleguen por jugadores libres, que rescinden en sus equipos, como puede ser el caso de Cristiano Ronaldo o de Isco, asumiendo los clubes su ficha".

Huertas apuntó que el reciente Mundial también puede ser un factor a tener en cuenta. "Los directores deportivos hemos tenido la oportunidad de ver al jugador al máximo nivel en el Mundial y creo que alguno de los futbolistas revelación como pudiera ser Gakpo, Bono o el propio Ounahi, que está en un equipo de la zona baja de Francia, podrían salir", aseguró.

Por su parte, Diego Rivas, secretario general de la AFE, coincidió en que van a predominar "las cesiones y las contrataciones de jugadores libres" y que será similar a los últimos mercados de invierno.

"Mi vara de medir la constituyen las sesiones AFE, con jugadores libres, que siempre hacemos en este mercado y este año, al igual que en verano, esperamos que un 90% de los futbolistas que vienen, se coloquen en diferentes equipos, lo que hace una idea de que van a haber muchos movimientos", explicó.

"Nuestros usuarios encuentran acomodo en todas las épocas del año, según las necesidades de los equipos… pero es en este mes de enero cuando los directores deportivos y los agentes que trabajan con nosotros concretan una gran cantidad de operaciones", señaló Valentín Botella Nicolás, responsable de FutbolJobs.