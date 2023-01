Iñigo Martínez ha sido uno de los mejores centrales de perfil zurdo de los últimos años en la Liga, lo que le valió para ser un recurrente en las listas de la Selección española, hasta la Eurocopa, en la que él mismo dio un paso al lado. La presente temporada, la última con contrato vigente del central de 31 años, empezó con problemas de rodilla, perdiéndose los primeros tres partidos ante Mallorca, Valencia y Cádiz. Sin embargo, una vez dejó atrás esos problemas físicos, recuperó la titularidad de la zaga de Ernesto Valverde.

En las últimas semanas, y con un incremento acuciado desde el inicio de año, en el que el jugador ya podría negociar con otro club, las noticias de una posible contratación por parte del Barcelona gratis han empezado ha sobrevolar Bilbao. No es la primera vez que los blaugranas intentaron hacerse con los servicios del defensa de Ondarroa. El pasado verano ya se interesaron en él, ofreciendo una pequeña compensación económica por el traspaso, que fue desestimada por el Athletic al preferir quedarse con el zaguero para tratar de renovarlo.

Los meses se suceden y el ex de Real Sociedad sigue sin renovar con los vizcaínos. Situación a la que se suma que ha perdido la titularidad a manos del canterano, ya asentado en el primer equipo, Dani Vivian. Y los rumores de un posible medio año en blanco si finalmente no decide renovar siguen en el aire. Recordemos, el Athletic Club ya lo hizo con el guardameta Remiro, que decidió no renovar y se quedó un año en la grada, para después firmar por el eterno rival, los txuri urdin.

El Barça, por su parte, espera paciente a su oportunidad de hacerse con el central zurdo como agente libre, lo que cubriría el perfil izquierdo de la defensa, desprovisto desde la retirada de Piqué, que pese a no ser zurdo siempre ha actuado en ese perfil. Sabe que Íñigo está encarrilado, y que estaría encantado de sumarse al proyecto.