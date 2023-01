Aunque suene poco creíble a nivel fútbol, Leo Messi está en disposición de echar una mano involuntariamente a Florentino Pérez. Durante muchos años la gran bestia del Real Madrid ha sido el argentino y el FC Barcelona, sin embargo, en este caso puede ser del bando bueno para los merengues.

El Real Madrid sigue sin tener claro el tiro en el mercado para hacer un gran desembolso. En las últimas semanas ha sonado Jude Bellingham como prioridad absoluta para el equipo del Santiago Bernabéu. No obstante el escenario puede cambiar radicalmente para los intereses del conjunto blanco. Y es que la marcha de Kylian Mbappé de PSG ha vuelto a cobrar fuerza tras el Mundial de Catar.

Messi y Mbappé, una sociedad imposible

El PSG ha hecho un gran esfuerzo para montar una super plantilla y conquistar la Champions League. La realidad no es otra que no es solo que no domine en Europa, sino que la relación entre sus mejores jugadores no pasa por un buen momento. Mbappé vuelve a tener cantos de sirena y, aunque es el jugador franquicia de la entidad parisina, el ecosistema junto a Messi parece no convencerle.

De hecho explica el portal Defensa Central que Messi y Mbappé no tienen relación alguna fuera del terreno de juego. Con la renovación del crack argentino en el aire, pero cada vez más cercana, la idea de Mbappé de salir del Parque de los Príncipes coge fuerza de nuevo.

El orgullo de Florentino con Mbappé

Todo el mundo del fútbol recuerda el culebrón entre Mbappé y el Real Madrid hace tan solo unos pocos meses. Hasta el último momento parecía que su fichaje por estaba hecho, sin embargo, a última hora decidió quedarse en París. Esto supuso una traición para Florentino Pérez que incluso llegó a decir que no era el "Mbappé que conoció".

Dicho lo cual habrá que ver si el presidente del Madrid quiere volver a lanzarse a por el fichaje de Mbappé se pone a tiro, pero desde luego, que en Messi tiene un buen aliado para ello.