Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, ha viajado este martes a Londres para cerrar su cesión al Chelsea hasta final de temporada sin opción de compra, según captaron las imágenes de 'Jugones' de 'La Sexta', tras el avance definitivo en las negociaciones entre ambos clubes para acordar el préstamo del atacante portugués.

Antes del mediodía, el jugador rojiblanco llegó a bordo de un vehículo de alta gama a la terminal de vuelos privados de Barajas para tomar rumbo a la ciudad inglesa. La operación se cerrará en las próximas horas con una fórmula de cesión simple, sin opción de compra y con compensación para el Atlético, hasta el 30 de junio.

El portugués se marcha, eso sí, tras renovar con el Atlético de Madrid hasta 2027 -movimiento de futuro teniendo en cuenta que la continuidad de Simeone, con quien no se llevaba bien, no está garantizada- y después de acordar el cuadro rojiblanco un pago de 11.5 millones de euros por la cesión. Además, el Chelsea se hará parte de la parte proporcional de Joao de aquí al final de la presente temporada.

El cásting del Atlético para la delantera

¿Y ahora qué? Pues bien, el Atlético busca recambio para Joao Félix de aquí al final de la presente temporada. El favorito ha sido desde el momento inicial Memphis Depay, jugador del Barça con contrato hasta junio (no va a renovar) y que podría salir cedido rumbo al Metropolitano. Ahora bien, el Barça no pondrá impedimentos pero tampoco está dispuesto a 'regalar' a un jugador que podría sumar minutos de aquí a final del curso.

Por eso, la fórmula en Can Barça es clara: tratar de sacar un mínimo rédito económico por el neerlandés, bien sea con un pequeño pago por la cesión o con la fijación de bonus futuros en caso de que firmara por más de medio año con el cuadro colchonero.

De forma paralela aparece en escena Aubameyang. Tras jugar media temporada como culé el pasado curso, el Chelsea procediñó a firmarlo por 12 millones de euros. A sus 33 años, el goleador no atraviesa su mejor momento y podría buscar un nuevo equipo. Es más, en Londres se habla de la posible desvinculación del ariete (ha marcado 3 goles en 16 partidos esta temporada).

¿Y si Aubameyang acaba en el Barça?

El gabonés dejó buen recuerdo en Can Barça. Tanto es así que lleva tiempo dejándose querer en redes sociales por parte de la afición culé. Al delantero no le disgustaría regresar al Barça y el Barça ha de considerar -cuanto menos- la opción si sale Depay y Auba es libre. Sería recuperar a un goleador que funcionó en Can Barça y por el que se ganaron 12 'kilos' a coste cero, de nuevo. El refuerzo para Lewandowski de cara al tramo final de la temporada.

Ahora bien, el Atlético también sigue de cerca la situación del atacante. Si la opción Depay no sale, se habla del todavía jugador del Chelsea como recambio para Joao.