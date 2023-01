La situación que está viviendo el Sevilla FC está temporada está siendo muy complicada. El conjunto hispalense sigue coqueteando con el descenso en Liga, después de la debacle en la fase de grupos de la Champions League. Además los problemas internos tras la destitución de Julen Lopetegui y la llegada de Jorge Sampaoli, lejos de terminarse, se han repetido.

Primero fue el desencuentro de Monchi con Isco, que terminó con la salida del malagueño del club. Después los reproches de Sampaoli al director deportivo ante la falta de fichajes y por último la rajada de Acuña al club por no protegerlo ante los rumores de que se estaba borrando antes del Mundial.

Monchi se lanza a por un crack para el Sevilla

Así que aunque no sea solo para el mercado de invierno de cara a revivir al equipo, Monchi también está manos a la obra con el futuro a medio plazo del cuadro hispalense.

Desde el 1 de enero aquellos futbolistas que finalizan contrato al final de la presente campaña pueden firmar por cualquier equipo con total libertad. Así pues el director deportivo del Sevilla tiene en el punto de mira a todo un finalista de la UEFA Champions League con el Tottenham.

Se trata de Lucas Moura y el brasileño está más próximo a salir de Londres la siguiente temporada que de ampliar su contrato. En ese sentido el atacante reconoció que los Spurs pueden renovarlo un año más de manera unilateral. Sin embargo también afirmó ante el interés del Sevilla que es “una ciudad de la que hablan muy bien”.

No obstante y según informa The Athletic, Moura no tomará una decisión hasta que finalice la temporada para poder tomarse un tiempo prudencial para decidir. El brasileño ha disputado 185 partidos con los Spurs en los que ha marcado 31 goles.