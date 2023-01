La situación del Sevilla FC comienza a ser dramática. El 'efecto Sampaoli' ha quedado en nada y el equipo no ha mejorado sus prestaciones desde la marcha de Julen Lopetegui. De hecho, con el técnico argentino se han ganado 2 de 10 partidos en LaLiga, motivo por el cual el equipo de Nervión sigue en puestos de descenso.

La desastrosa planificación deportiva de Monchi este verano ha llevado al equipo al límite. Los fichajes que llegaron para reforzar al equipo en verano no se han adaptado -algunos ya se han marcado incluso del equipo- y el equipo se encomienda a un milagro este mercado de enero con la intención de 'resucitar' en LaLiga y evitar el drama del descenso.

La tensión, mientras, va en aumento en el Sánchez Pizjuán. Pese a que el equipo se haya metido en los cuartos de final de la Copa hay demasiado ruido externo e interno en el Sevilla. Con un Pepe Castro más cuestionado que nunca, un Del Nido haciendo fuerza desde fuera en su lucha por recuperar la presidencia y una masa social nerviosa con la situación deportiva, los futbolistas están rindiendo muy por debajo de lo esperado.

¿Puede Monchi destituir a Sampaoli?

Pasan las jornadas y el equipo no ha encontrado la regularidad. El argentino no ha sido la fórmula secreta para mejorar al equipo y los hay quienes ya cuestionan su puesto. En este sentido, El Chiringuito informó a principios de semana que Monchi ya estaría buscando posibles sustitutos para Sampaoli de cara al tramo final de la temporada.

Al parecer, el técnico argentino no ha convencido a nivel interno; la plantilla no entiende qué es lo que quiere implantar el míster y cuestiona sus métodos de trabajo. Edu Aguirre aseguró que "hay jugadores dentro del equipo cansados de la metodología" del entrenador.