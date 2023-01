Bryan Gil está llamado a ser uno de los nombres propios de los últimos días del mercado de invierno. El Tottenham ha movido ficha y está cerca de cerrar la llegada de Aranut Danjuma desde el Villarreal después de declinar la oferta del Everton. El extremo español es un futbolista muy atractivo para cualquier club que dispute competición europea y necesite vértigo por las bandas.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto en Relevo, los Spurs valoran la salida del extremo de Barbate. El conjunto londinense se sentará en los próximos días para acelerar las conversaciones con los clubes interesados en la cesión del futbolista.

Aunque Bryan Gil ha contado con oportunidades a las órdenes de Antonio Conte, estas han sido las mínimas. El entrenador italiano no dejó salir en verano al extremo de vuelta a Mestalla cuando la cesión con el Valencia estaba acordada. Conte no tuvo ningún refuerzo para las bandas y prefirió quedarse con Bryan Gil.

"No ha cambiado mi pensamiento porque trabajo en el día a día, no pienso en el futuro, porque al final nunca se sabe lo que puede pasar. Si me toca jugar aprovecharlo y trabajar en el presente. Si pasa, pues pasa, pero estoy centrado aquí", admitía recientemente Bryan Gil en una entrevista a EFE al ser preguntado por una salida en enero.

El resultado es que el ex del Valencia CF solo ha jugado diez partidos entre todas las competiciones, aunque apenas ha sumado más de 300 minutos esta temporada. Un bagaje muy pobre para un Tottenham que participa en cuatro torneos, contando con las dos Copas (FA Cup y EFL Cup) que disputan en Inglaterra. Sin ir más lejos, Bryan Gil se quedó fuera de la última convocatoria frente al Fulham.

El de Barbate cuenta con muchos pretendientes y, entre otros, ya ha sonado en lo que va de mercado de invierno para la Roma y para el Sevilla. Sin embargo el traspaso de Niccoló Zaniolo desde el conjunto italiano del que hablaba Fabrizio Romano no se ha producido y en Nervión desecharon la opción para recuperar a Lucas Ocampos de su cesión en el Ajax. No obstante en las últimas horas parece que Jorge Sampaoli ha vuelto a apretar a Monchi tras caerse el fichaje de Reine Adeléide. Sea lo que sea, Bryan Gil pude salir del Tottenham y su llegada a la Liga supone un refuerzo de lujo para el que lo consiga.