El FC Barcelona se encuentra en su mejor momento de la temporada, liderando LaLiga y con el máximo goleador y el portero menos goleado en sus filas. En cualquier caso, las palancas son cosa del pasado y el equipo necesita seguir con su reestructuración. La jubilación anticipada de Piqué y las posibles salidas de Jordi Alba o Busquets dotarían de una gran capacidad de maniobra en lo que a masa salarial se refiere.

No hay mucho dinero para fichar si no se hace caja previamente con algún traspaso, por lo que el plan sigue siendo tirar de jóvenes y mezclarlos con jugadores veteranos que lleguen con la carta de libertad. Azpilicueta vuelve a ser el objetivo favorito de Xavi para la defensa, pero su llegada no está asegurada y por eso se tienen otras opciones como Iñigo Martínez... o Arnau Martínez.

Arnau Martínez, seguido por varios clubes

El jovencísimo defensa del Girona, de 19 años, tiene pasado en la cantera del FC Barcelona y su gran nivel en esta primera vuelta de temporada está llamando la atención de varios clubes como la Real Sociedad o el Atlético de Madrid. Con contrato hasta 2025, tiene una cláusula de 20 millones de euros. Juega como lateral derecho, pero rinde bien como central. Titular indiscutible con el conjunto catalán, ha anotado dos goles y repartido una asistencia en lo que llevamos de campeonato.

"Si vuelvo, será en el primer equipo. Obviamente me gustaría volver al Barça, pero como me gustaría ir a cualquiera de los clubes grandes, que son los mejores del mundo", afirmó a principio de temporada Arnau Martínez.