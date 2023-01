El Sevilla le necesitaba más que nunca y ha cumplido. Monchi ha arreglado algunos de los errores que cometió en verano y ha dado un importante lavado de cara a su equipo, que ha sido uno de los más activos de Europa con múltiples movimientos. En las últimas jornadas ya se ve una progresión que, sin ser para lanzar cohetes, parece suficiente para pensar que el equipo no sufrirá para no descender.

Primero llegó Badé para reforzar una defensa necesitada. Después volvió Ocampos rompiendo su cesión con el Ajax y el penúltimo día de mercado se incorporaron Gueye y Bryan Gil. Y se han firmado las salidas de tres jugadores con poco protagonismo como Dolberg, Isco y Delaney, además del préstamo de Carmona al Elche.

Kike Salas, el que queda por salir

La labor en el Sevilla en estas horas finales no está en firmar más altas sino más bajas. Kike Salas, que no tiene con Sampaoli el protagonismo del que gozó con Lopetegui, saldrá cedido al Tenerife, una operación que parecía hecha desde hace semanas pero no se ha cerrado hasta el final.

Con estos movimientos a Monchi solo se le habrá quedado un descarte en el Sánchez Pizjuán: Januzaj. Se ha intentado cederlo a equipos como Espanyol o Valencia pero su inactividad y su alto sueldo, a pesar de que el Sevilla asumía seguir pagando buena parte, impidieron su marcha. Si el gaditano logra colocarlo a última hora quién sabe si puede traer a alguien más sobre la bocina. Ese es su as bajo la manga.