Bryan Gil ya es jugador del Sevilla FC. El extremo de Barbate ha vuelto a la que fue su casa como cedido, procedente del Tottenham, hasta final de la presente temporada. Tras una experiencia en Londres para olvidar el atacante vuelve a LaLiga, donde irrumpió como canterano del equipo de Nervión y dejó buenas actuaciones en sus cesiones tanto en el Eibar como en el Valencia CF.

Precisamente de su paso por Mestalla se ha acordó el jugador en su paso por el Twitch oficial del club hispalense tras concretarse el préstamo hasta junio. "Estuve en el Eibar con la pandemia, me fue muy bien pese a la pena del descenso. Individualmente fue bien, luego al Tottenham, también al Valencia CF... todas estas experiencias te sirven para ser más fuerte".

El jugador disputó la segunda parte de la 21/22 con el club de Mestalla tras una primera parte de año para olvidar con el Tottenham. De nuevo se repitió la historia este año. En el equipo inglés no ha tenido continuidad y Bryan ha buscado minutos y regularidad a base de una salida en el mercado de enero.

El joven, feliz, aseguró que está en el club de su vida y que está muy ilusionado con la nueva etapa que afronta. "El Sevilla es el club de mi vida. Creo que he mejorado a la hora de medir los tiempos y temporizar. Para mí el Sevilla es el club que me ha visto crecer y donde he sido feliz. Es el club de mi vida, no me esperaba volver y en el momento en el que me lo dice mi agente le dije que no mirase más... el cariño que le tenemos tanto mi familia como yo es increíble. Es un club que me representa, debuté con 17 años un día de Reyes", afirmó.