William Carvalho pudo dejar el Betis tanto en el mercado de invierno como en el de verano en el año 2021. El Benfica y el Besiktas fueron a por el canterano del Sporting CP, siendo los turcos los que pujaron con más fuerza. Su rendimiento como verdiblanco por entonces fue inmensamente superior al correspondiente para su estatus salarial y desde el Betis ya planteaban una mejora contractual para el portugués, tal y como publica Estadio Deportivo.

Unos meses después Carvalho ha aprovechado una entrevista concedida en el diario A Bola para explicar cómo vivió aquel proceso y los motivos que le llevaron a rechazar las ofertas para quedarse en el Betis y ser una de las piezas más importantes en la consecución de la Copa del Rey el pasado curso.

"No quise ir al Benfica", asegura Carvalho, quien ha explicado que si la negociación entre el club portugués y el verdiblanco no llegó a buen puerto fue por su negativa. No quería jugar en el rival directo del Sporting CP, su club. Que Jorge Jesús, técnico que años atrás le diera la alternativa en Lisboa, pudo hacerle pensarlo bien, pero finalmente optó por decir que no para no jugar en el eterno rival del club de sus amores.

"Siempre he dicho que soy del Sporting. Y tuve la oportunidad de ir a otro gran club portugués pero no fui porque soy del Sporting", explicó el jugador. También se interesó Jorge Jesús en su situación más tarde cuando firmó por el Fenerbahçe turco. Desde Turquía anteriormente se habían interesado por él. El Besiktas pujó con fuerza pero prefirió qudarse en el Betis.