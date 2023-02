El delantero serbio Dusan Vlahovic está en la agenda del Real Madrid. La necesidad de la Juventus de vender activos -lleva meses intentando traspasar al atacante por sus problemas financieros- y la incógnita con el futuro de Benzema (contrato hasta 2024 y sigue sin renovar) han hecho que el equipo del Santiago Bernabéu esté muy pendiente de la situación del atacante.

Tal y como avanza el diario AS, el club madridista está sospesando su fichaje de cara al próximo verano, aunque de momento no ha tomado una decisión final sobre si pujará o no por el ex de la Fiorentina, que llegó a la Juventus ahora hace un año por 70 millones de euros fijos y otros 10 adicionales en variables.

El Real Madrid sigue de cerca la situación de Vlahovic, que tiene contrato hasta 2026, aunque sigue sin descartar los grandes objetivos del mercado. Mbappé y Haaland no están atados con cláusula prohibitivas por sus respectivos equipos y sus vías de escape también son opción de estudio para el equipo blanco.

En todo caso, si la vía Vlahovic fuera para adelante, convendría destacar que este mercado de enero su salida al Manchester United estuvo prácticamente cerrada por una cantidad que oscila los 100-120 millones de euros. El agente del futbolista frenó in extremis el traspaso a la espera de acontecimientos; acontecimientos que, por ejemplo, podrían traerlo a jugar en LaLiga.