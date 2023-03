Javier Tebas no se ha escondido a la hora de evaluar la situación económica de los clubes de la Premier League y de LaLiga en un foro organizado por 'Business of Football Summit' del 'Financial Times' que se celebra en Londres. El curso pasado, la entidad presidida por Joan Laporta ejecutó numerosas palancas económicas para poder eludir los controles de LaLiga. El Fair Play Financiero y la masa salarial eran un auténtico problema del club catalán, que vio cómo el globo se hinchaba cada vez más en la última década.

La salida de Messi ayudó, y mucho, en lo económico, pero fichas cuantiosas como las de Piqué, Busquets o Jordi Alba lastraban el tope en nóminas. El central se jubiló antes de lo previsto, permitiendo cierto respiro, pero habrá que esperar lo que ocurre este verano tanto con el centrocampista como con el lateral. "Ya anuncio, y me llamará el presidente Laporta enfadado... Pero es que 'Jan', es prácticamente imposible que el Barcelona pueda incorporar jugadores en verano. Mucho tendrá que cambiar porque, si no, estará en problemas la institución. Al FC Barcelona no le hemos dejado fichar jugadores este invierno, y el verano que viene no va a poder fichar jugadores", ha asegurado el presidente de la Liga. Déficit de 119 millones el pasado verano Hay que recordar que el pasado verano, la deuda del club a largo plazo se disparó nuevamente al tener un déficit de 119 millones de euros en el mercado de fichajes. Se invirtieron 150 millones en sólo tres jugadores: Lewandowski, Koundé y Raphinha. Además de incorporar varios jugadores libres con cuantiosas nóminas. En cualquier caso, Javier Tebas no ha profundizado en el asunto ni ha especificado la cantidad que debería ingresar el Barça en ventas para poder incorporar nuevos jugadores, recuperar cedidos como Abde o Nico... o simplemente inscribir en el primer equipo a jugadores con ficha del filial.