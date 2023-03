El temporadón de Mbappé es incuestionable. Como también lo es que los petrodólares nublaron su intención de firmar por el Real Madrid y convertirse en el nuevo estandarte blanco. Cuando todo apuntaba a un precontrato con Florentino, decidió ampliar su contrato dos temporadas más con el PSG. Ahora, según informan desde Francia y publica 'Sport', se arrepiente.

18 goles en 22 participaciones en la liga, 7 tantos en 7 partidos de Champions y 5 goles en un solo partido copero son muestra clara de su grandísimo nivel. A sus 24 años, tiene contrato hasta 2024 tras renovarlo en mayo del curso pasado. Eso sí, el jugador podría activar unilateralmente un año más de contrato, cosa muy improbable.

El PSG es reacio a vender a sus estrellas, sobre todo tras enfrentarse públicamente con el Real Madrid por intentar contratar al delantero varias veces en el pasado. Previamente ya le demostró al Barça que no se anda con chiquitas. En cualquier caso, desde Francia se especula con que el cuadro parisino, quizá apremiado por las normas económicas que hasta ahora le han permitido saltarse, estaría dispuesto a vender a Mbappé y renovar su delantera. ¿El precio? 200 millones de euros.

Florentino y la Premier League

Florentino Pérez no estaría a llegar, ni por asomo, a dicha cantidad... sobre todo después de la 'traición' del jugador la pasada temporada. De no rebajar el precio de salida, el madrid volvería a esperar al 30 de junio de 2024 para fichar al jugador... si los adinerados gigantes de la Premier League no asaltan la banca para empujar a PSG y jugador a volver a cambiar sus planes por dinero.