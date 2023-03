Mateu Alemany se ha asentado en el mundo del fútbol como uno de los grandes ejecutivos de los últimos años. Su destacado paso por el Valencia CF y ahora, como parte de la ‘regeneración’ del FC Barcelona, es una de las figuras más interesantes para relanzar cualquier club.

Hace algunos días saltó la noticia de que un equipo de la Premier League ya le ha había ofrecido un proyecto a Alemany. En este caso era el Aston Villa, donde entrena Unai Emery, el que había sondeado al directivo azulgrana según apuntaba la prensa inglesa.

Sin embargo el diario SPORT asegura que los ‘Villanos’ no son el único que ha peguntado por Mateu Alemany. De hecho según la información del medio catalán, en el Barcelona no están tranquilos con el futuro del ex ejecutivo del Valencia CF. Alemany acaba contrato en 2024 y aunque ahora está enfrascado de la reducción del coste salarial de la plantilla azulgrana, su continuidad en el Camp Nou se abordará después del mercado de fichajes.