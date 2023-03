Al Real Madrid se le acumulan los problemas, cierto es que algunos en el corto plazo y en este caso es con vistas al futuro. Un verano que supondrá un mercado de fichajes clave para el Madrid con los huecos que dejarán jugadores como Mariano o Eden Hazard.

Entre los deberes que debe acometer Florentino Pérez están las varias renovaciones que están pendientes en el Santiago Bernabéu. Kroos, Nacho, Benzema, Asensio, Ceballos y… Modric. El croata ha demostrado que sigue estando a un gran nivel, prueba de ello son los 24 partidos que ha jugado de titular de los 34 en los que ha participado.

Para Ancelotti el alemán y el croata siguen siendo piezas fundamentales en el centro del campo en los partidos importantes. Sin embargo ni la continuidad en el Real Madrid del italiano está confirmada ni tampoco la de los veteranos de la plantilla que acaban contrato.

Así está el futuro de Modric en el Madrid

El mediocentro tiene la intención de quedarse en el Madrid, siempre y cuando le satisfaga la oferta de renovación. Modric fue claro tras el partido de ida de Champions League contra el Liverpool: "Quiero seguir porque me lo merezco, no porque me lo regalen".

A priori lo normal es que se le ofrezca un año más a Modric y que el croata continuara en la plantilla. Aunque le pasara factura el Mundial de Catar tal y como reconoció él mismo, Modric está recuperando su mejor versión. Y a ese nivel es difícil desbancarle de supuesto.

El ‘mosqueo’ en el Madrid con Modric

Modric es una de las leyendas de la época reciente del Real Madrid, por ello y por su rendimiento se ha ganado la renovación, sin embargo, en el club no ha gustado que el futbolista no se centre únicamente en su equipo.

Según informa OKDiario en el club blanco querrían que Modric anunciara su retirada de la selección de Croacia para rebajar la carga de minutos del futbolista. De hecho esta información asegura que tras el Mundial 2022 el Madrid pensaba que el croata daría el paso como hizo en su momento Kroos con Alemania.

Así pues habrá que esperar las próximas semanas para ver qué decisiones toman unos y otros, aunque lo más coherente es que ambas partes terminen ampliando un año más su relación.