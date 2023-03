El Real Madrid tiene una de las plantillas más veteranas del panorama europeo. Especialmente en lo que a su once habitual se refiere. Florentino Pérez es consciente de que, como le vino ocurriendo al Barça, las generaciones más exitosas también cumplen años y toca reemplazar piezas. El mandatario blanco decidió no invertir demasiado en fichajes, apostando el dinero tanto por jugadores libres ya "hechos" como en futuras promesas sin explotar, especialmente explotando futuras joyas brasileñas. Con las opciones de Mbappé y Haaland vivas, todo apunta a que la gran revolución llegará en 2024. En cualquier caso, las oficinas del Real Madrid tienen mucho trabajo por delante de cara a los próximos meses. Son siete los jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio y no todos seguirán en el Santiago Bernabéu.

Mariano Díaz (29), uno de los peores fichajes madridistas en los últimos tiempos, terminará por fin su vinculación con el club blanco, que no pudo librarse de su ficha en los muchos intentos previos. Karim Benzema (35), Luka Modric (37) o Toni Kroos (33) están estudiando la oferta de Florentino para ampliar su vinculación una temporada más. Ancelotti cuenta con ellos, aunque disminuyendo sus minutos de juego. El caso de los españoles Nacho (33), Asensio (27) y Ceballos (26) es diferente. Los tres se han ido ganando la renovación con el paso de la temporada, pero por un motivo u otro, no han estampado su firma en un nuevo acuerdo. El central quiere terminar su carrera como 'one club man', pero espera un contrato de dos temporadas y son varios los clubes que se lo ofrecen. Apurarán. Otro caso es el que afecta a Asensio y Ceballos. Ambos cuentan con muchas novias, tanto en el panorama nacional como en el internacional, pero desean seguir en el Bernabéu, sobre todo ahora que van ganando minutos productivos. La revolución de 2024 Tal y como hemos dicho, la llegada de Mbappé y/o Haaland se espera para 2024/25. El primero lo haría libre si decide no renovar unilateralmente su vínculo con el PSG por dicha tercera temporada, perdiendo así una prima de 80 millones de euros extra. No sería extraño que Florentino se la ofreciera en caso de no tener que negociar con el cuadro parisino. Por otro lado, el noruego se guardó una cláusula que rondaría los 200 millones para entonces. Una decena de bajas previstas Para poder hacer acomodo a nuevos cracks, antes habrá que dar salida a otros. Además de los cuatro veteranos que se quiere renovar por una temporada (Benzema, Modric, Kroos y Nacho), ese año terminarán contrato en caso de seguir, jugadores con poco más futuro en el Real Madrid: Hazard, Odriozola, Lucas Vázquez o Lunin. La salida del primero liberará una parte importante de la masa salarial, mientras que el resto son jugadores de rotación que saldrían para dar entrada a canteranos o fichajes de segunda fila.