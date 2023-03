El futuro de Aubameyang no está en Londres. Al menos, no en el Chelsea. El delantero gabonés fichó por el equipo inglés tras desvincularse el verano pasado del Barça y no ha tenido un año nada fácil.

Ahora, y teniendo en cuenta que firmó hasta 2024 y que el Chelsea buscará sacar un mínimo rédico económico por el atacante, el Inter está muy pendiente de su situación. Tal y como apunta La Gazzetta dello Sport, el primer objetivo de los italianos es Auba para el próximo verano. El gabonés quiere salir, aunque su prioridad siempre ha sido la de volver a LaLiga, a poder ser al Barça. Desde el Camp Nou tampoco le pierden la pista. Aubameyang deja la puerta abierta para regresar al Barça