El vicepresidente del Barça, Rafa Yuste, ha reconocido en una rueda de prensa en la décima edición de la Barça Academy World Cup que el club está trabajando de cara al hipotético regreso de Leo Messi.

El argentino, que cumple su segunda temporada en el PSG y quedará libre de contrato en junio tras no renovar pese a los intentos del equipo francés, es una opción encima de la mesa del equipo culé. Tras toda una vida en el "club de su vida", Leo tuvo que marcharse de la entidad culé hace dos años al haber cerrado su renovación y no poder cursarla por los problemas en el Fair Play del equipo catalán.

Ahora la mano derecha de Joan Laporta, con vistas a la situación de Leo y a su fracaso en el PSG -dos años sin ganar la Champions con un proyecto repleto de estrellas pero inestable- asegura que "las historias bonitas deben acabar bien".

Yuste tiene claro que la vuelta de Leo es factible y se ha posicionado al respecto. "Leo y su familia saben el afecto que les tengo", ha dicho.

"Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masia y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, ha manifestado en unas declaraciones que avanzó el diario SPORT.