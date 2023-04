El nombre de Dani Parejo vuelve a estar de nuevo vinculado al FC Barcelona. El mediocentro del Villarreal CF, con contrato hasta 2024, se ha referido al supuesto interés del cuadro catalán y a la posibilidad de que una vez concluya su contrato sea el elegido para sustituir a Sergio Busquets.

Tras concluir el partido ante la Real Sociedad, el de Coslada se refirió a esta situación. En unas declaraciones recogidas por Estadio Deportivo, el medio 'groguet' aseguró que no ha tenido contacto alguno con Xavi. "No he hablado con Xavi, no tengo su teléfono, nada. Si te digo la verdad, no soy consciente del interés del Barça", manifestó.

"Mis agentes puede ser, pero a mí no me lo han comunicado", expresó el jugador del Submarino tras el triunfo en La Cerámica 2-0 ante los txuri-urdin.

El Barça y la llamada de Valverde cuando jugaba en Mestalla

No es la primera vez que su nombre es vinculado al del Barça. También ocurrió en el pasado, justo cuando jugaba en el Valencia CF. "Es verdad que tuve la posibilidad de ir al Barça, pero yo estaba muy a gusto en el Valencia CF", expresó.

Además Parejo expresó que a él le gusta "jugar" y que cuando se puso sobre la mesa la posibilidad prefirió hacerlo en Mestalla, donde "había superado momentos muy difíciles y estaba muy feliz. Era muy importante y así me lo hacían saber club y compañeros, estaba muy feliz".

¿Qué ocurrió entre Parejo y el Barça entonces?

"Me llamó Valverde y el Barça. Es verdad. Pero yo decidí quedarme en el Valencia. En el Barça además nunca sabes si vas a jugar", ha reiterado. "De hecho creo que no iba a ser titular".