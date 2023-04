El FC Barcelona está pensando más en sus problemas económicos y lo que puede afectar al primer equipo, que en el resto de los equipos del club. Se vienen recortes en baloncesto o balonmano y se encuentra en un segundo plano tanto el laureado equipo femenino como el filial. Hay que recordar que del filial han salido últimamente algunos jugadores de calidad, pero no son pocos los representantes que quieren que la entidad culé blinde a sus chicos con contratos del primer equip. Y no siempre puede ser. Este es el caso de Ilias Akhomach, una de las promesas del segundo equipo. El internacional sub-19 con España, que tiene también nacionalidad marroquí, termina contrato el 30 de junio y ambas partes no han llegado a un acuerdo.

Su calidad es incuestionable, pero la temporada ha ido de más a menos y tanto una lesión como una dura sanción le han privado de jugar prácticamente todos los partidos de 2023. En cualquier caso, han sido varios los clubes que han llamado a sus puertas y todo apunta a que su fichaje por el Leeds United de Javi Gracia estaría más que encarrilado. El extécnico valencianista quiere contar con sus servicios y el poder económico del club de la Premier League se habría impuesto a la intentona de clubes como el Sevilla o el Milan.