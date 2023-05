A pesar de que Karim Benzema, Vinícius Jr y Rodrygo son intocables en el frente de ataque del Real Madrid, hay otros futbolistas que podrían causar bajar de cara a la próxima temporada. Jugadores como Eden Hazard o Mariano tienen papeletas para salir y en el conjunto blanco no se cierran a ninguna incorporación.

Tal y como informan desde el diario MARCA, desde la capital de España se habrían fijado en Moussa Diaby, delantero franco maliense del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El atacante, que suele jugar en la banda derecha, destaca por su polivalencia, pudiendo jugar en diferentes posiciones en la delantera, y sobre todo por la buena temporada que ha realizado en la que ha anotado 9 goles y ha dado 8 asistencias.

50 millones por Diaby

El precio de inicio para negociar por el delantero galo sería de 50 millones de euros, por el que podría ser el segundo fichaje que haría el Real Madrid tras casi cerrar la llegada de Bellingham al Bernabéu para el próximo curso.

No obstante, la condición sine qua non para que Diaby aterrice en Madrid es que haya bajas en el ataque madridista, de lo contrario, Florentino Pérez no retocará mucho la delantera del equipo para la temporada 23/24.