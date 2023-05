La gran asignatura pendiente del Barça es el lateral derecho. Desde que se fuera Dani Alves por primera vez, el conjunto blaugrana no ha sido capaz de encontrar un sustituto de garantías para la banda diestra, siendo Sergi Roberto, un centrocampista, el que mejor rendimiento ha ofrecido en esa posición.

A pesar de que este año Jules Koundé ha sido el elegido por Xavi Hernández para jugar en esa demarcación, el francés ha reiterado que no se siente cómodo de carrilero y que quiere volver a su posición actual, la de central. Aunque es evidente la falta de efectivos en dicha parcela defensiva, la incorporación de Messi y otros fichajes como Gündogan son prioritarios para la dirección deportiva este verano.

Mazraoui, dispuesto a irse al Barça

Sin embargo, eso no significa que el conjunto culé no tenga sus preferibles en el caso de que sé una buena oportunidad de mercado. Y, precisamente, uno de los laterales derechos que tanteó el verano pasado habría expresado su deseo de firmar en el próximo por el FC Barcelona.

Se trata de Noussair Mazraoui, carrilero derecho del Bayern de Múnich, que no ha tenido mucho protagonismo esta temporada con el conjunto bávaro y ya habría pedido a sus agentes que le buscaran equipo, con el principal deseo de ir al Barça, tal y como expone el diario Mundo Deportivo.

Es cierto que la entidad culé contaría con la voluntad del jugador de recalar en el Camp Nou, no obstante, la operación no sería fácil, ya que el Bayern pagó por él 20 millones de euros el verano pasado y en conjunto catalán no podría acercarse a esa cifra, por tanto, la opción que ganaría más enteros sería la de conseguir una cesión por el jugador.