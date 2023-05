El PSG afronta una remodelación en ataque de cara la próxima temporada. Con el 'no' de Messi a renovar con el club y con los siempre rumores del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, ahora se suma la intención rotunda del la entidad francesa en dar salida a Neymar Jr. este verano.

Según afirma el diario Sport, el conjunto capitalino está estudiando todas las opciones para dar salida al delantero brasileño, desde el traspaso hasta la cesión con o sin opción de compra pasando por la posibilidad incluso de encontrar un acuerdo con el jugador para finalizar su contrato. El de Mogi das Cruzes está actualmente lesionado de su tobillo derecho y todo apunta a que la temporada ha acabado para él.

El intercambio con la Premier, otra opción

Otra de las fórmulas que quizá podría tener más éxito sería la de un intercambio por otro jugador. Luis Campos habría explorado dicha vía con el Manchester City, club que estaría interesado por 'Ney', a cambio de Bernardo Silva, uno de los deseos imposibles de mercado del FC Barcelona.

No obstante, otros grandes de la liga inglesa como Chelsea y Manchester United también estarían a la expectativa de la situación del '10' del PSG, aunque para ello, el futbolista debería reducir mucho el salario que actualmente cobra en el equipo parisino.

Por su parte, el ex del Barça no sería reacio a su salida, entendiendo que su ciclo en el club de la capital francesa habría llegado a su fin. Sin embargo, Neymar no estaría dispuesto a irse a cualquier equipo, por lo que su futuro dependerá de las ofertas que reciba el conjunto del Parque de los Príncipes.