Alessio Lisci ya tiene equipo para continuar su trayectoria en los banquillos. Un año después de finalizar su trayectoria en el Levante entrenará al CD Mirandés en Segunda, siendo esta su primera experiencia en la categoría de plata tras haber entrenado en la antigua Segunda B y en Primera.

El técnico italiano no continuó en Orriols tras dirigir al primer equipo durante 23 encuentros y Felipe Miñambres apostó por Mehdi Nafti. Con Alessio la plantilla había encadenado una racha de buenos resultados en el tramo final de la temporada pero no fue suficiente para revertir la losa que tenían encima los granotas y evitar el descenso a LaLiga SmartBank. Este curso no ha entrenado y será la 2023/24 la temporada de su reaparición tras haber estado vinculado al Levante entre 2011 y 2022.

Comunicado del CD Mirandés

El Club Deportivo Mirandés y Alessio Lisci han llegado a un acuerdo para que el técnico italiano sea el nuevo entrenador de la entidad rojilla la próxima campaña. Lisci, que será presentado oficialmente en próximas fechas, ya trabaja junto a la dirección deportiva en la planificación del nuevo proyecto rojillo 2023/24 en Segunda División.

Alessio Lisci (Roma, 1985) llega al Club Deportivo Mirandés tras haber dirigido al Levante UD. El entrenador italiano, formado en la estructura levantinista, ascendió desde el filial granota al primer equipo para dirigir un total de 23 encuentros en Primera División, con un bagaje de ocho victorias, cuatro empates y once derrotas en el tramo final de la temporada 2021-22 en LaLiga Santander. Un total de 28 puntos que a punto estuvieron de suponer la salvación de un conjunto, el Levante UD, que tan solo había sumado siete puntos en quince jornadas antes de la llegada de Lisci.

Si bien su formación como entrenador comenzó en su país natal, Italia, en el fútbol base de la Società Sportiva Lazio, Lisci pronto se vinculó al Levante U.D., entidad a la que llegó en 2011 y en la que completó su formación pasando por las diferentes categorías hasta alcanzar la Primera División para dirigir al primer equipo.

Alessio Lisci llega ahora al Club Deportivo Mirandés en la que será su segunda aventura en el fútbol profesional español, con una ambición e ilusión que conecta directamente con la filosofía de un CD Mirandés que ha elegido al técnico italiano para comandar sobre el césped la que será su décima temporada en Segunda División.