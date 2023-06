El futuro de Abde en el Barça no está nada claro a pesar de que se de por hecho su regreso. Estos días se acabará de definir su continuidad o no en el club, pero todo apunta a que pueda haber una salida. El futbolista no ve nada claro volver para no tener minutos, mientras que el club blaugrana está dispuesto a escuchar ofertas de traspaso por él y hay varios equipos en España, Premier y Bundesliga que le quieren.

En la reunión de planificación realizada por la cúpula del Barça quedó apuntado el regreso de Abde con condicional. De hecho, el club blaugrana ya le ha comunicado que debe regresar para la pretemporada aunque se está hablando abiertamente de una salida. Y se daría la luz verde porque Xavi Hernández tampoco tiene claro si su rendimiento podrá tener regularidad en el primer equipo del Barça. Al jugador y a su entorno no le gustaron nada las formas que tuvo el Barça desde la llegada de Xavi al club. Desapareció por completo del primer equipo, cuando con Koeman era titular, y en verano se le forzó a salir cedido aceptando la oferta de Osasuna. En Pamplona se ha sentido importante pero creen que regresar con el mismo técnico que no apostó por él sería un riesgo a su carrera. El Barça le incorporará sí o sí si no tiene margen para inscribir jugadores, pero la idea es escuchar ofertas y acabar firmando a Yannick Carrasco en su puesto. El problema puede ser que el futbolista quiere elegir destino y quizás asumir una nueva cesión, algo que en el Barça no pueden consentir. Si se va debe ser traspasado y, si puede ser, con opción de recompra. Y ofertas de este tipo hay en el club.