Desde que abandonó el Athletic Club, Marcelino García Toral sigue sin hacerse cargo de un nuevo banquillo, y eso que ofertas no le han faltado. El técnico cántabro dejó un buen sabor de boca tanto en su última aventura en Bilbao como, por supuesto, en València alzándose con la Copa del Rey y una segunda clasificación a Champions League consecutiva.

Su cartel ha ascendido y es por eso que no se está precipitando a la hora de tomar una decisión. En ese sentido, informa Fabrizio Romano que el Olympique de Marsella de Longoria estaría negociando su contratación para la temporada que viene tras la no continuidad de Igor Tudor. El cántabro es el favorito para el banquillo marsellés y las negociaciones podrían alargarse, ya que no es el único pretendiente.

El Celta suspira por Marcelino

Desde el despido de Carlos Carvalhal tras una temporada decepcionante en Balaídos, el conjunto olívico tiene a Marcelino como favorito para su banquillo. Tanto Carlos Mouriño, presidente del conjunto celeste, como Luis Campos, asesor en el área dceportiva, quieren al de Villaviciosa en el banquillo de Balaídos el curso que viene. No sería la primera vez que el Celta sondea a Marcelino como técnico, aunque Marca informa que no hay nada todavía cerrado.

El verano sigue avanzando y ya hay equipos cerrando fichajes. Es por eso que ambos conjuntos quieren cerrar cuanto antes la contratación del técnico para la temporada que viene y empezar a planificar la temporada.