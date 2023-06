El Barça sigue realizando movimientos este verano para subir el escalón competitivo, sobre todo en Europa, a pesar de los problemas económicos. Se confirmó finalmente que Messi no ficharía por el Barcelona, que jugará en el Inter de Miami junto a Busquets, que acabó contrato con los azulgranas y no seguirá. Otro capitán que dejará espacio salarial y cuya salida también es oficial es la de Jordi Alba. Ya se rumoreó con la salida del ex del Valencia el verano pasado, pero al término del actual curso finalmente concluyó su vinculación como culé.

Con todo ello, en el Camp Nou se trabaja a destajo para tratar de hacer hueco a posibles fichaje, como el de Gündogan, que en la mañana de lunes ha hecho oficial su fichaje por el equipo que dirige Xavi Hernández. Otro de los futbolistas que está en la rampa de salida es Frank Kessié, que llegó hace un año como agente libre desde el Milan. Su año no ha sido del todo malo a nivel de rendimiento, pero se esperaba más del internacional costamarfileño, con el que se podría hacer caja esta ventana estival para acometer otros movimientos de mercado. What is Frank Kessie doing? pic.twitter.com/w0BX1ulmbX — Abdul (@AbdulAL97) 26 de junio de 2023 En esa tesitura, el africano ha sorprendido al aparecer en redes sociales con la camiseta del Bayern de Múnich, y lo que parecen los pantalones del Real Madrid de la temporada 17/18 con el '8' de Kroos. El vídeo ha aparecido por Tik Tok y se ha vuelto rápidamente viral, apareciendo en Twitter y causando la estupefacción de los aficionados. En el vídeo el jugador aparece junto a un grupo de jóvenes en lo que parece una grada, seguramente en un partido de fútbol entre amigos.