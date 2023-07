El ex valencianista se encuentra libre tras la no renovación con el Deportivo Alavés, y ya son muchos los interesados por hacerse con sus servicios. El delantero de 27 años es del agrado de muchos equipos, tanto españoles como árabes. Desde Arabia Saudí, han lanzado una oferta tentadora, la cual podría decantar el futuro de Munir lejos de Europa. No obstante, el Alavés es uno de los clubes más interesados en contar con los servicios del delantero hispano-marroquí, que deberá decidir entre continuar jugando al máximo nivel o, por el contrario, priorizar lo económico.

El Deportivo Alavés se ha posicionado como la mejor opción para Munir, teniendo en cuenta su pasado en el club "babazorro" y el interés de Luis García Plaza de contar con el delantero para su proyecto de salvación en Primera División. El jugador nacido en el Escorial cuenta con cifras muy positivas esta campaña con el Getafe, jugando 31 partidos oficiales y anotando 7 goles. Tras las bajas de Jason y Villalibre, el club blanquiazul busca apuntalar su delantera con Munir, teniendo en cuenta la importancia de contar con un "killer" con gran capacidad goleadora. Cabe destacar, su pasado en Vitoria en la temporada 2017-2018, en el que llegó a jugar 37 partidos, anotando la friolera cifra de 14 goles y dando 7 asistencias. Ofertón desde Arabia y Emiratos El Alavés no sería el único club interesado en hacerse con Munir, también han llegado ofertas desde Arabia y Emiratos, ofreciendo una elevada cantidad de dinero por el hispano-marroquí. No obstante, el futbolista de 27 años ve con muy buenos ojos continuar al máximo nivel y aceptar el reto de volver al Alavés. En Mendizorroza, estarían encantados de contar con el artillero hispano-marroquí, debido a su experiencia en Primera División, siendo un delantero contrastado y capacitado de jugar al máximo nivel durante varias temporadas. Munir el Haddadi deberá decidir entre continuar jugando en la élite y seguir demostrando que está capacitado para afrontar nuevos retos interesantes, como ya demostró en su campaña con el Alavés con cifras impresionantes o focalizarse solo en el plano económico e irse a Arabia Saudí. Las próximas semanas serán claves para el delantero de 27 años y 1,74 metros de altura, que de momento continúa en agentes libres a la espera de decidir su futuro. Hermannsson continuará en el Valencia Basket