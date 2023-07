El traspaso de Edgar González al Almería, ya es una realidad. El club verdiblanco ha hecho oficial la venta del central catalán al club almeriense por una cantidad cercana a los 4.5 millones de euros y firmará por las próximas 5 temporadas.

El Betis publicó ayer la convocatoria para la primera parte de la pretemporada en Alemania y el jugador de 26 años no se encontraba en ella. Esto significó la salida inmediata del central al Almería tras múltiples negociaciones y era cuestión de horas su fichaje por el club rojiblanco.

Edgar González viene de firmar una gran temporada con el club verdiblanco, jugando 31 partidos oficiales y anotando 1 gol. El central catalán gusta y mucho en Almería por su versatilidad, capaz de jugar en distintas demarcaciones del campo. Puede jugar como central, su posición preferida, y de mediocentro defensivo, actuando como pivote de contención. El central, de 1,93, aportará su experiencia en Primera División y reforzará ampliamente la zaga defensiva del Almería.

El club almeriense quiere construir un equipo basado en la solidez defensiva y con Edgar, está garantizado. El central se convertirá en pieza clave para el proyecto de salvación del Almería. El jugador nacido en San Juan Despí, ha jugado con el primer equipo del Betis 80 partidos oficiales durante 3 temporadas, anotando 2 goles y dando 1 asistencia. En su campaña en Oviedo, temporada 2020-2021, el central jugó 38 partidos y anotó 3 goles.

Emotiva despedida

El jugador no ha querido olvidar sus tres temporadas en el Betis, y antes de decir adiós, ha querido dedicar un emotivo vídeo al equipo que le ha hecho dar el salto como profesional al máximo nivel, y le ha hecho crecer, convirtiéndose en un central de primer nivel. "Llevo mucho tiempo aquí, salí de Cornellá, que no había salido nunca de casa, de mi pueblo, digamos, y vine aquí y el club me acogió mucho desde el principio. Aquí creo que he crecido mucho, no solo como jugador sino como persona. Estoy muy bien, he estado muy bien y creo que ha salido todo mejor imposible".

Por último, ha querido dirigirse directamente al club y a la afición por el trato espectacular recibido los últimos 3 años y solo ha tenido palabras de agradecimiento por el club verdiblanco. "Muchas gracias por el apoyo y por cómo me han tratado desde el principio. Siempre me han transmitido que me querían mucho, que me apoyaban en todo y eso me ha hecho sacar el mejor rendimiento, no solo por el apoyo sino por la confianza que te da el saber que están contigo y que te defienden. Estoy contento de cómo he rendido aquí, siempre he intentado dar lo mejor para el club, y desde aquí va a haber siempre un bético más, esté donde esté, estaré apoyando siempre desde cualquier lado".