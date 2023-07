El culebrón Mbappé parece uno de esos que no tiene fin. El juego de la estrella francesa con el PSG empezó hace varios años y, desde entonces, el Real Madrid anda detrás con la esperanza de ficharlo. De momento todos los intentos han resultado fallidos, pero el club confía en que esta vez sea la definitiva.

Desde Francia varios medios ya han informado de que Mbappé, que termina contrato en 2024, no va a renovar. Eso obligaría al conjunto parisino a darle salida este mismo verano si no quiere perderlo gratis dentro de un año. También cabe recordar que este mismo escenario ya se produjo hace no mucho y Mbappé terminó renovando cuando todo hacía indicar que no lo haría.

En cualquier caso, el PSG se está moviendo en el mercado en su tarea de revolucionar la plantilla tras algunas salidas importantes como la de Leo Messi. Se esperan más llegadas, sobre todo si sale Mbappé. De hecho el equipo que desde ahora dirigirá Luis Enrique ya está buscando sustituto o sustitutos para el joven francés.

Según apunta Footbal Transfers, la secretaría técnica del PSG ha puesto el ojo sobre una dupla portuguesa joven. Se trata de Joao Félix y Gonçalo Ramos. El delantero del Benfica ha firmado una temporada fantástica en el Benfica y también puso su nombre en el mapa con su actuación en el Mundial de Catar.

El futuro de Joao Félix, una incógnita

El caso del 'menino' es distinto. Su temporada no ha estado a la altura de lo que se espera de un futbolista con tanta calidad. Se marchó cedido al Chelsea en enero pero tampoco logró reconducir un curso que había empezado mal en el Atlético. Aún así, a sus 23 años es un futbolista muy codiciado y pretendientes no le van a faltar. Sería una buena venta para el Atlético en caso de que decidiera finalmente venderlo.