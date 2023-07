Vicente Iborra pone fin a su etapa con el Villarreal tras llegar a un acuerdo para traspasar libremente al mediocentro español al Olympiacos hasta 2024. El jugador de Moncada, se despidió emotiva y pasionalmente del Levante UD la semana pasada con un comunicado en sus redes sociales, reflejando una vez más el amor y el compromiso que tiene por el club. El submarino amarillo lo ha hecho oficial a través de un comunicado ofical en la página web del club, en el "agradecen su entrega, compromiso y profesionalidad durante su brillante y exitosa etapa como futbolista groguet".

El jugador, de 35 años, ha lamentado profundamente tener que abandonar al conjunto granota justo en el peor momento que vive el club tanto deportiva como económicamente desde hace años. No obstante, al mediocentro de Moncada no le ha quedado otra, y ha tenido que abandonar el club de su vida a pesar de su voluntad y su compromiso de quedarse en Segunda División y ayudar al equipo a ascender de categoría. Por ello, el jugador ha reafirmado que "está en deuda" con el club y ha recalcado lo orgulloso que ha sido volver a vestir la camiseta del Levante UD. "Ha sido un honor y un orgullo volver a reencontrarnos y poder sentir lo que he sentido cada vez que he vestido nuestra camiseta, la cual he tratado siempre de defender con el máximo respeto y responsabilidad".

Además, en la carta de despedida, quiso agradecer a todo el cuerpo técnico y a los jugadores por haber compartido vestuario con ellos y por todo el respeto y compañerismo recibido de todos ellos. "Quiero agradecer a cada trabajador, compañeros y cuerpos técnicos por haber aguntado mis exigencias en el día a día, sé que no ha sido fácil, pero siempre he tratado de hacerlo por un bien común".

La salida de Vicente Iborra del Levante UD, se debe a que el mecanismo de control económico de LaLiga impide que se baje el sueldo a una cifra asumible para la entidad granota, por la categoría del jugador y el límite salarial, y pese a los incansables esfuerzos de ambas partes, están obligadas a separar sus caminos.

Ahora afrontará un nuevo reto fuera de España, como ya hizo en su etapa en el Leicester en Inglaterra, y lo hace en el mejor club de Grecia, dónde disputará la Europa League esta temporada, competición que conoce a la perfección tras ganarla en cuatro ocasiones: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 con el Sevilla y 2020/2021 con el Villarreal.

Estadísticas Iborra con el Levante UD

A pesar del no ascenso del Levante a Primera División, Iborra ha sido un jugador capital para el equipo de Orriols, aportando su veteranía, su solidez defensiva y por ser el verdadero líder de este equipo.

El futbolista, de 35 años y de 1,90 de estatura, ha jugado 43 partidos oficiales con el conjunto granota, de los cuales 35 como titular, anotando 2 goles. Vicente Iborra, destaca por ser un jugador fuerte, ir bien de cabeza, organizador, polivalente, abarcando muchas posiciones del campo y su determinación tanto defensiva como ofensiva. No obstante, su mejor virtud es la experiencia que posee, conviertiéndose en el verdadero capitán del Levante UD. Es un jugador contrastado tras pasar por equipos como el Sevilla, Villarreal, el Leicester y el Levante UD, jugando en la Liga Santander y la Premier League.

El mediocentro de Moncada, siempre ha resaltado por su compromiso y su voluntad por este club, y ese amor, lo ha demostrado dejándose la vida en cada partido por esta camiseta, como un granota más pase lo que pase. Ya lo demostró viniendo esta temporada a un Levante hundido tras descender de categoría a las órdenes de Lisci, rechazando buenas ofertas de equipos españoles de Primera División.

En su emotivo adiós en redes sociales, el exgranota destacó que a pesar de abandonar el club en contra de su interés, siempre estará defendiendo y animando al equipo allá donde este, como un fan más. “Seré uno más allá donde esté sufriendo, pero sabiendo que tras mi club hay una afición más viva que nunca, fiel y leal”.

No es un adiós definitivo

La intención de Iborra es volver al Levante UD tras finalizar su contrato en 2024 con el Olympiacos, y seguirá apoyando a su club en Grecia o alllá donde esté, tal y como ha explicado él en su carta de despedida.

Además, ha habido un gesto en redes sociales, entre el equipo granota y el mediocentro español, que ha ilusionado y llenado de alegría a la afición levantinista. En una historia de instagram de Iborra, el jugador resubió una publicación donde el Levante se despedía cariñosamente del futbolista, y comentó en la "storie" los símbolos azulgranas y el símbolo de infinito, como declarando su amor eterno por el club y su posible vuelta en un futuro cercano.