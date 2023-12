Esta temporada están pasando cosas raras en la enfermería del Real Madrid. La plantilla se encuentra en plena transición y varios son los jugadores que van renovando año a año debido a su edad. Kroos y Modric son el mejor ejemplo de ello, pero el plantel sigue aumentando los dígitos. Carvajal o Lucas Vázquez fueron de las últimas renovaciones y todos ellos pasan de la treintena, mientras que Nacho (33) espera la llamada, dado que acaba contrato en junio. El caso es que en tanto Courtois como Militao, dos fijos en el once, se lesionaron de gravedad meses atrás, perdiéndose prácticamente toda la temporada por culpa de la ruptura del ligamento cruzado. Misma lesión que acaba de dejar fuera de combate a David Alaba, otro fijo indiscutible.

Sin sus dos centrales titulares, a Ancelotti no le queda otra que confiarlo todo a Rudiger y Nacho. Para el mercado de enero no había grandes planes, pero Florentino es muy consciente de que no le queda otra alternativa y no hay mucho que rascar en la cantera para alimentar la zaga, dado que se cedió a Rafa Marín al Alavés.

La lesión de Vinicius ha sido suplida con eficacia por Brahim Díaz, dado que Güler sigue sin poder debutar. Con Carvajal tocado, Tchouameni parece ya recuperado de su lesión y podría incluso jugar como improvisado central según ha confesado Ancelotti. Camavinga, el multiusos, está lesionado.

La lista de sustitutos del Real Madrid tras la lesión de Alaba ofrece varias alternativas. La idea es hacerse con un parche o bien incorporar un jugador de efecto inmediato a no muy alto coste. El dinero estaba reservado para verano, pero habrá que retocar el presupuesto.

Inácio y Scalvini, los JASP

Entre los futuribles destacan los jóvenes Gonçalo Inácio y Giorgio Scalvini, dos JASP (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados). El primero juega en el Sporting de Portugal y tiene cláusula de 60 millones. Aunque sólo tiene 22 años, ya es todo un veterano con casi 150 partidos con el primer equipo, además de ser internacional absoluto con Portugal. Opción cara, dado que los lusos siempre venden por grandes sumas, pero en la casa blanca hay buenas relaciones con el país vecino.

El caso de Scalvini es diferente, ya que no tiene cláusula con la Atalanta. Tiene sólo 20 años, pero también es internacional con la Azzurra y tiene mayor valor de mercado que Inácio. Varios clubes poderosos le siguen de cerca, siendo el Manchester City uno de ellos.

Por último, en este espacio puede entrar el que está llamado a ser el central del futuro. Se trata de Jorrel Hato, defensa del Ajax de sólo 17 años. Fijo en la zaga, internacional absoluto con Países Bajos y contrato hasta 2025. En su club se frotan las manos con un multimillonario traspaso, claro que podría darse la circunstancia de que se negara a renovar el próximo curso y tener que pedir menos dinero por él, pero la cifra que se maneja para este mes de enero rondaría los 50-60 millones de euros.

Varane y Laporte, opciones veteranas

Raphael Varane podría volver. El central francés quiso marcharse del Real Madrid al haber considerado que su etapa estaba quemada, fichando por uno de los peores Manchester United de los últimos tiempos por 40 kilos, precio muy por debajo de su valor de mercado de entonces. Esto fue en verano de 2021 y tiene contrato hasta 2025, pero no cuenta para su entrenador, por lo que se le facilitará una salida. Tiene 30 años y conoce a la perfección la casa blanca, al técnico y a muchos de sus compañeros, por lo que sería una incorporación sencilla. El problema es que tocaría pasar por caja por un jugador que cumplirá 31 años antes de terminar la temporada. El precio es la clave y podría rondar los 15-20 millones.

Laporte, un viejo objetivo. El internacional por España decidió hacer las maletas y marcharse a una liga menor el pasado verano. El Al-Nassr abonó 27 millones al City por el de Agen, firmando hasta 2026 y juntando al ex del Athletic con estrellas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Talisca, Otávio, Fofana o Brozovic. La inversión del cuadro saudí les lleva a luchar por el campeonato, pero no deja de ser un torneo de un nivel bajísimo que resta a sus jugadores opciones de participar en la Eurocopa 2024. El Al-Nassr no regalará a Laporte, por lo que habría que abonar una cifra cercana a los 20 millones.