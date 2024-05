El futuro de James Rodríguez podría estar en LaLiga

Con la mayoría de ligas en Europa terminadas, empieza la rumorología de mercado, y más con los equipos más necesitados de refuerzos. Es el caso del Celta de Vigo, que este año lo ha pasado francamente mal para salvar la categoría, que finalmente consiguió antes de la última jornada tras pasar gran parte del año en la zona roja de la tabla. Con la llegada de Claudio Giráldez, el Celta empezó a tirar de cantera para tratar de revertir la situación, y lo consiguió con el impulso de los chavales. Pero una nueva temporada dará comienzo, y si los gallegos no quieren volver a pasarlo mal por mantener la categoría un año después de su centenario, tendrán que reforzarse en el mercado.

Según apuntan desde Brasil, el conjunto olívico ya habría contactado con el mediapunta colombiano para tratar de abordar su contratación. Informa Ge.globo que incluso ya ha habido contacto formal con el Sao Paulo, equipo al que pertenece James, para mostrar su interés. Se trabaja en llegar a un acuerdo, aunque no hay nada cerrado por el momento.

James ya estuvo en la órbita del Valencia el pasado verano, o más bien se dejó querer con fuerza por el club blanquinegro, que trabajaba en contratar a Cavani como agente libre, un fichaje que se acabó dando y que no fue del todo fructífero para ambas partes. "El Valencia CF no estaría mal, pero yo no sé nada. Si es para ya, me iría caminando. Pero si me fuera caminando llegaría tarde, con el mercado cerrado", aseguró el internacional cafetero de 32 años en el Chiringuito. James firmó con el Sao Paulo tras quedar libre con el Olympiakos, equipo que le rescató del Al-Rayyan SC catarí tras un paso de más a menos por el Everton.