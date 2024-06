Braithwaite podría salir pese ascenso: "El Espanyol me faltó al respeto con su oferta, ahora estoy libre"

Lo que parecía ser una fiesta en Cornellà tras el ascenso del Espanyol ante el Oviedo dándole la vuelta a la eliminatoria tras caer en el Tartiere en la ida por 1-0, dejó una de las rajadas más inesperadas. El conjunto periquito consiguió remontar la final de ascenso ante el Oviedo tras vencer 2-0 en casa con dos tantos de Puado casi seguidos en la primera mitad, en un partido vibrante. Con el pitido final la alegría inundó a los jugadores blanquiazules, que regresaban a Primera tras un año en el infierno de la categoría de plata. Pero no para todos era una fiesta.

Martin Braithwaite, uno de los jugadores más importantes del Espanyol este año con nada más y nada menos que 22 goles y 2 asistencias, fue preguntado por su futuro, ya que al danés le queda un año de contrato y durante el pasado mercado ya hubo rumores para su salida, a lo que contestó recordando la oferta de renovación que le hizo el club.

"Aún no sé qué pasará. Hace un año, el club me hizo una oferta de renovación que fue una falta de respeto. A ver si quieren que siga aquí... Porque la oferta de hace un año ha demostrado que no confían en mí", explicó el delantero.

ESPANYOL VS SPORTING GIJÓN / Enric Fontcuberta

"Yo ahora estoy libre, puedo salir libre"

"He trabajado duro para que el Espanyol estuviera en Primera y a ver qué quiere el club ahora. Yo ahora estoy libre, puedo salir libre. Estoy contento por estar en Primera", continuó Braithwaite.

Preguntado indudablemente por esa falta de respeto a la que se refería, el máximo goleador periquito este año respondió que "ahora no es el momento de hablar estas cosas. Tenemos que disfrutar de este día, que es muy importante en la historia del club".

Intereses de Primera

EL delantero danés, que ya ha demostrado su valía al máximo nivel con sus pasos previos por Leganés, Barça y el propio Espanyol en Primera, es un objeto de deseo de muchos equipos, que libre ven una opción de reforzar la delantera a bajo coste y con rendimiento inmediato.

A pesar de sus 33 años, el punta recibirá ofertas de la máxima categoría, y el Valencia podría estar atento a esa situación si no se concreta el fichaje de Rafa Mir, por el que se quiere llegar a un acuerdo pronto y que no se alargue la negociación.