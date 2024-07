La Real Sociedad sueña con el fichaje de Borja Mayoral

Ante la evidente falta de gol en la figura del '9' en Anoeta la pasada temporada, la Real Sociedad pone su foco en Borja Mayoral y negocia su fichaje con el Getafe. Como ha informado el Diario As, ya se ha producido los primeros contactos entre clubes y el representante del jugador. Ángel Torres, presidente del Getafe, habría pedido entre 20 y 25 millones por el jugador. Sin embargo, Roberto Olabe, director deportivo del conjunto vasco, confía en rebajar dicha cantidad alrededor de los 15. De momento, ambos clubes están predispuestos a entenderse y se baraja la posibilidad de añadir algún nombre a la operación.

El ariete, a su vez, sigue su recuperación después de pasar por quirófano el pasado mes de marzo por una rotura del menisco externo. Borja Mayoral sufrió la lesión en la jornada 27 frente a Las Palmas mientras disputaba la carrera por el pichichi con 15 tantos, a uno de Bellingham. Aun así, ha logrado conservar la condición que le acredita como máximo goleador español empatado con Álvaro Morata. Como ha mostrado en sus redes sociales, el jugador está en el tramo final de su recuperación.

El propósito de la operación es revertir la situación vivida con Carlos Fernández, Umar Sadiq y André Silva, que han acumulado tan solo 10 tantos entre ellos. La Real Sociedad, con su incorporación, pretende solventar sus problemas con el gol haciéndose con los servicios de una de las grandes sensaciones del pasado curso. De oficializarse el traspaso en las cantidades demandadas por Ángel Torres, podría convertirse en el fichaje más caro de la entidad por detrás de Umar Sadiq (20M).

Umar Sadiq, en el Coliseum / EFE

Sadiq, clave del fichaje

Umar Sadiq es uno de los nombres que resuenan en las negociaciones. El nigeriano no ha cuajado una buena temporada siendo señalado tras la eliminación de la Real en semifinales de la Copa del Rey y haber sumado únicamente 3 goles en 36 participaciones entre Liga, Copa y Champions. El ex de Almería está dispuesto a dejar el club y su agente ya está buscándole un nuevo destino, aunque parece ser que Getafe no entra en sus planes. Ambos clubes creen en la viabilidad de utilizar al delantero como moneda de cambio en la operación por lo que, además de llegar a un acuerdo entre ellos, deberán convencer al jugador.