Morata se marcha del Atlético: estas son las cifras del traspaso

El futuro de Álvaro Morata parece que no va a dejar de dar que hablar ni siquiera el día antes de la gran final de la Eurocopa. El delantero del Atlético de Madrid parecía zanjar el asunto hace apenas una semana con una publicación en su Instagram, en la que junto al club colchonero, expresaba lo siguiente: "No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo".

Pocos días después en una entrevista concedida al diario El Mundo, él mismo ya se retractó un poco de dicha publicación, asegurando que, "Sí, bueno, pero... Yo he dicho que me muero de ganas de ganar títulos con el Atlético, pero luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no" al ser preguntado sobre su continuidad en el Metropolitano.

Pues bien, tras el intercambio de declaraciones y de publicaciones, parece que el destino final de Morata no va a ser el de seguir en Madrid. Así lo apuntan desde Italia, donde dan por sentado que una vez termine la Eurocopa, el delantero pondrá rumbo a Milán, para unirse al club rossonero.

Un movimiento que dan por hecho y del que incluso desglosan ya las cifras. 13 millones de traspaso y una cifra de 5,5 millones de euros por cada una de las cuatro temporadas por las que firmará Morata en la que será su tercera experiencia en la liga italiana.

Otra vez destino a Italia desde Madrid

En San Siro, Álvaro Morata vivirá su tercera experiencia en Italia, tras las dos en la Juventus. Fue entre 2014 y 2016 cuando el delantero madrileño recaló en la 'Vecchia Signora' procedente del Madrid, quien se guardó una cláusula de recompra. Su gran nivel, que llevó a los italianos a la final de la Champions de 2015 ante el Barça, en la que marcó Morata, hizo que los blancos optaran por volver a contratar sus servicios.

La gran experiencia en Turín hizo que Morata quisiera volver siempre y tras el paso fallido por el Chelsea y la primera experiencia en el Metropolitano, regresaría como cedido entre 2020 y 2022.

Ahora, parece que todo apunta a su vuelta a Italia, donde siempre ha asegurado que quería volver, también por motivos familiares. Será en Milán y no en Turín, pero parece que por fin, Álvaro Morata aclara su futuro.