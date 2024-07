Bombazo: venta de Vitor Roque y fichaje de Nico Williams

Vitor Roque va a salir con total seguridad del Barça este mismo verano. El club blaugrana tiene claro que aquí no va a tener minutos y el club, incluso, está abierto a venderle si llega una oferta importante en la que se pueda generar beneficio. En Europa, el traspaso es imposible pero el Barça es consciente del interés del Al Hilal saudí por el jugador y están a la espera de movimientos. Si llega una propuesta estratosférica harán todo lo posible para firmarla (lo firmó por 30 'kilos' más otros 31 en variables).

El delantero brasileño ya se está haciendo a la idea de que no continuará en el Barça. Vitor Roque fue una apuesta del área deportiva y se avanzó su contratación para que fuera aclimatándose al fútbol europeo pero su adaptación no ha sido la esperada. Tiene solo 19 años y el Barça quería una cesión para que tuviese minutos aunque la irrupción del fútbol saudí podría cambiar el escenario. El club no solo recuperaría el dinero invertido sino que podría sacar unos ingresos inesperados.

Por el momento tanto el Barça como el entorno del jugador están a la expectativa del club saudí quien, por intermediarios, ya se ha movido con el club blaugrana. La decisión del Barça es clara y están abiertos a una venta definitiva si todas las partes salen beneficiadas económicamente.

Por el momento, el Barça solo había recibido sondeos de clubs europeos pidiendo una cesión. En España hay varios equipos interesados, mientras que el Oporto ha frenado las conversaciones ya que deseaba una opción de compra obligatoria por el jugador pero en unas cifras que no interesaban al Barça.

Hoy por hoy, el club más interesado es la Lazio. Los italianos ya han pedido la cesión con opción de compra, pero en el Barça van a esperar la vía saudí por lo que pueda pasar. Parece claro que Vitor Roque va a ir a la gira por los Estados Unidos y, luego, se tomará la decisión defnitiva. Y todo pasa por su salida.

El fichaje de Nico Williams, el más deseado

En el Barça no esconden que una buena venta del brasileño ayudaría muchísimo a la planificación deportiva de este curso. El club necesita algún ingreso para ayudar en las compras y hay otras opciones que se han ido cayendo estas últimas semanas. Vitor Roque está ya en la rampa de salida.

En este sentido, con ese teórico cash el club podría asumir parte o la totalidad del fichaje de Nico Williams, cuya cláusula de rescisión del Athletic es de 58 millones. Es evidente que es el deseo del Laporta y Deco, más si cabe tras la EURO que ha hecho y su manera de entenderse sobre el verde con Lamine Yamal, la estrella del club.