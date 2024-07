Al Betis se le complica este fichaje

Álvaro Valles está siendo uno de los grandes culebrones en el Real Betis. El guardameta de La Rinconada todavía sigue entrenado con normalidad con la UD Las Palmas, sin embargo, el portero ya ha comunicado al conjunto de las islas que no quiere renovar y que se quiere marchar este mismo verano. El destino preferido a para Valles es el Real Betis, equipo de su tierra.

"Queríamos que Álvaro Valles renovara, pero no lo logramos. El presidente del Real Betis comentó que no se ha llegado a un acuerdo con el jugador, pero sí lo han hecho porque me lo ha dicho el propio futbolista. No obstante, la oferta del Betis es insuficiente para nosotros", confirmó Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.

Como confirma el propio presidente, el Real Betis habría hecho una oferta insuficiente, 4 millones de euros. Desde la directiva de Canarias se espera que el conjunto verdiblanco acabe pasando por el aro y presentando una oferta cercana a los seis millones.

Otros equipos

El portero también ha estado tentado por varios equipos, el Olympique de Marsella presentó una oferta de hasta 10 millones de euros y el Villarreal de 6 millones. Sin embargo, el arquero siempre ha querido llegar al conjunto andaluz, hasta el momento no se ha planteado ningún otro equipo.