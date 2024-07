El Chelsea apuesta por Lunin

Andriy Lunin está prácticamente fuera del Real Madrid. El ucraniano quiere partir desde el once titular, algo que en la capital no le pueden asegurar al 100 por cien. El ucraniano cuenta con una nueva oferta que podría acabar de resolver su futuro, ni más ni menos que el Chelsea.

Además, el Madrid estaría interesado en incorporar de nuevo a Kepa, una operación que facilitaría la venta del ucraniano, sin embargo, los dos movimientos serían paralelos. Los merengues quieren ingresar aproximadamente 30 millones de euros. En cambio, Florentino tasa a Kepa en un precio muy inferior.

Kepa Arrizabalaga / Guillermo Rai

"Vamos a ver, vamos a ver... No queda mucho para saberlo", dijo hace varias semanas el arquero. Además, añadió: "Si ya desde el principio piensas que eres el segundo portero y que no puedes llegar a lo más alto, mejor ni empezar la pretemporada. Yo sé lo que puedo hacer, sé el nivel que tengo, sé a dónde puedo llegar... Sobre todo después de una temporada en la que he sido más constante y he visto que todo se puede realizar".

El guardameta quiere quedarse en Madrid, sin embargo, la principal premisa de Lunin es ser portero titular, no quiere seguir estando relegado en el banquillo. Y, Ancelotti por el momento no le puede prometer ese rol.