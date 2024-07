El Girona muy cerca de fichar a Bryan Gil

Bryan Gil está muy cerca de abandonar el Tottenham. El Girona se encuentra a un paso de firmar al atacante exvalencianista en calidad de cedido para la temporada 24/25, además renueva su contrato con los 'spurs' y añade una cláusula de rescisión por 15 millones en el nuevo contrato, según Fabrizio Romano.

El jugador únicamente quería firmar por el Girona si no se quedaba en el club inglés. Desde el club londinense transmitían que no contaban con él desde un principio y le permitieron no viajar con el club a la pretemporada para aclarar su futuro

Bryan encadena otra cesión

Desde que llegara en 2021 al conjunto inglés únicamente ha jugado 43 partidos en la disciplina del Tottenham y con esta ya ha encadenado 3 cesiones en LaLiga. Primero estuvo cedido en el Valencia CF, donde jugó 17 partidos tras llegar en el mercado invernal, y después volvió al Sevilla, club de donde le ficharon los 'spurs' por 25 millones.

Bryan Gil, con el Valencia CF / VCF

El extremo gaditano tiene un valor actual de 14 millones en Transfermarkt pese a haber jugado solo 12 partidos esta temporada entre Premier League y FA Cup siendo un jugador que no ha entrado en los planes de Ange Postecoglou a lo largo de la temporada. Veremos que encaje le da Michel en este Girona de Champions League que ya ha oficializado a Abel Ruiz, Gabriel Misehouy, Van de Beek, Krejci y Alejandro Francés antes que a Bryan Gil.