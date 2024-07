Simeone tiene casi cerrado a su nuevo central

El Atlético de Madrid anunció hace unos días el acuerdo firmado con la Real Sociedad para el traspaso de Robin Le Normand al club rojiblanco. Tan solo a un mes de que se cierre la ventana de fichajes, el conjunto del Cholo Simeone únicamente ha realizado una incorporación para la próxima temporada.

El conjunto colchonero ha tenido varias salidas, sobre todo en la defensa, con la marcha de Mario Hermoso, Gabriel Paulista, Stefan Savic y Çağlar Söyüncü y parece que el proceso de incorporaciones va despacio, como se ha podido comprobar con el que fichaje parecía estar cerrado, Artem Dovbyk.

El jugador que parece que será un refuerzo a este 'problema' es David Hancko, central eslovaco del Feyenoord de 26 años. Desde Madrid ya han presentado dos ofertas por el jugador, una de 20 millones de euros y la segunda de 25 millones. Sin embargo, desde Rotterdam no quieren ceder a la cifra que se propuso como el precio de salida, 35 millones de euros. Tras los dos rechazos, el Atlético de Madrid busca lanzar la tercera oferta de alrededor de 30 millones más variables.

Interés en llegar a Madrid

El eslovaco tiene la intención de salir del club y ha demostrado alguna vez su interés por llegar al Metropolitano. Hancko tiene un sueño, jugar en el Atleti. Por ello ha expresado el deseo de que se llegue a un entendimiento entre los clubes que facilite su llegada.

“Yo no creo mi propio valor de mercado, aunque he contribuido a ello con mis actuaciones. Muchos jugadores antes que yo tuvieron la oportunidad de dar un paso. Dennis Kloese sabe que el Feyenoord no es el destino final para algunos jugadores. Yo ya he dicho lo que quiero y ahora depende de los clubes”, dijo en RTV Rijnmond, además añadió que "no será una decepción si me quedo aquí. Amo este club. De Kuip sigue siendo especial en cada partido. Habéis visto cómo este club ha crecido en los últimos años. También estoy muy agradecido a la afición por su apoyo. Pero como deportista quieres sacar lo mejor de ti, mi objetivo siempre ha sido jugar en las ligas más importantes”.