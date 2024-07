Julián Álvarez podría marcharse del Manchester City

El futuro parece incierto para Julián Álvarez. En unas declaraciones durante la concentración de Argentina en los Juegos Olímpicos la 'Araña' ha dicho que tras el torneo tendrá que pensar sobre su futuro pese a decir que se siente cómodo en el City. "La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos en Premier, pero en algunos partidos importantes cuando te toca estar afuera a uno no le gusta. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Me siento bien en el City. Cuando terminen los Juegos me pondré a pensar tranquilo que es lo que quiero para mí". Estas fueron las declaraciones del atacante.

"Cuando terminen los Juegos me pondré a pensar tranquilo que es lo que quiero para mí" Julián Álvarez

"Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo... luego nos informará lo que quiere hacer. Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará", ha dicho Guardiola sobre las palabras del argentino sobre una posible marcha.

El Atlético al acecho

Según varios medios, Simeone sueña con poder incorporar a Julián al Atlético de Madrid. La frustrada incorporación de Dovbyk hace que el conjunto colchonero esté en búsqueda activa de un delantero centro y el argentino es el deseado por Simeone, aunque el plan inicial del City sería quedarse con el jugador. Otros clubes, como el PSG, también han mostrado interés en el campeón de la Copa América.

Julián ha participado en 53 partidos esta temporada con el City en los que ha anotado 19 goles y ha repartido 13 asistencias, aunque en partidos importantes, como ha dicho él, no ha jugado tanto como en los cuartos de la Champions League contra el Real Madrid, donde no fue titular en ninguno de los dos partidos. Tras los Juegos Olímpicos se aclarará la situación de Julián Álvarez en el Manchester City con el Atlético soñando con él.